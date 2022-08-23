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فاس سجلت ليالي المبيت بالوحدات السياحية المصنفة في فاس ارتفاعا بنسبة 71 في المائة خلال ستة أشهر الأولى من 2022، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وتشير أرقام المرصد الوطني للسياحة، إلى أن أزيد من 279.670 ليلة سجلت خلال النصف الأول من 2022، مقابل 163.752 ليلةأكمل القراءة »
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