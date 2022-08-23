fbpx
أسواق

أخبار

منذ 4 دقائق
فاس سجلت‭ ‬ليالي‭ ‬المبيت‭ ‬بالوحدات‭ ‬السياحية‭ ‬المصنفة‭ ‬في‭ ‬فاس‭ ‬ارتفاعا‭ ‬بنسبة‭ ‬71‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬خلال‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬2022،‭ ‬مقارنة‭ ‬مع‭ ‬الفترة‭ ‬ذاتها‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭. ‬وتشير‭ ‬أرقام‭ ‬المرصد‭ ‬الوطني‭ ‬للسياحة،‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬أزيد‭ ‬من‭ ‬279‭.‬670‭ ‬ليلة‭ ‬سجلت‭ ‬خلال‭ ‬النصف‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬2022،‭ ‬مقابل‭ ‬163‭.‬752‭ ‬ليلة‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.