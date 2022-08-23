الرياضة
ثلاثة مرشحين يتنافسون على رئاسة خريبكة
الفريق يواصل انتداباته بتعاقده مع الإيفواري نيلمار يتنافس ثلاثة مرشحين على رئاسة أولمبيك خريبكة، خلال الجمع العام في 27 غشت الجاري، بالمركب الثقافي بخريبكة، انطلاقا من الرابعة عصرا. ويوجد على رأس اللوائح الثلاث الحبيب الكنوزي ويوسف ججيلي ورحال سلاك، الذين وضعوا ترشيحاتهم بإدارة الفريق في الآجال القانونية.أكمل القراءة »
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