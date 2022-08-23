الصباح الفني
قالوا
مستغانمي كتبت الروائية أحلام مستغانمي تدوينة جاء فيها “في كل شؤون الحياة، مكاسبك كما خساراتك، يحكمها إدراكك للمسافة المناسبة، في الوقت المناسب”. زهدي كتبت الممثلة حنان زهدي تدوينة على انستغرام جاء فيها “أيها المسافر، اشتر الورد لعلك تقابل في الطريق من يستحقه”. الفاسي كتبت الممثلة فرحأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا