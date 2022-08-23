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الصباح الفني

قالوا

منذ 27 ثانية
فرح الفاسي
مستغانمي كتبت‭ ‬الروائية‭ ‬أحلام‭ ‬مستغانمي‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬في‭ ‬كل‭ ‬شؤون‭ ‬الحياة،‭ ‬مكاسبك‭ ‬كما‭ ‬خساراتك،‭ ‬يحكمها‭ ‬إدراكك‭ ‬للمسافة‭ ‬المناسبة،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المناسب‭”.‬ زهدي ‭ ‬كتبت‭ ‬الممثلة‭ ‬حنان‭ ‬زهدي‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ ‬انستغرام‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬أيها‭ ‬المسافر،‭ ‬اشتر‭ ‬الورد‭ ‬لعلك‭ ‬تقابل‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬من‭ ‬يستحقه‭”.‬ الفاسي كتبت‭ ‬الممثلة‭ ‬فرح‭أكمل القراءة »

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منذ 27 ثانية


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