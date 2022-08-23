حوادث
دفن مخدرات بمطمورات
تستعين بها عصابة للتمويه على الأمن والمتربصين وضعت المصالح الأمنية التابعة لولاية أمن أكادير، أخيرا، حدا لأنشطة عصابة إجرامية خطيرة للاتجار في المخدرات، بعد أن حجزت الثلاثاء الماضي كميات كبيرة من الشيرا والقنب الهندي. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن عصابة الاتجار في المخدرات،أكمل القراءة »
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