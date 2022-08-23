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وطنية

مغربي مرشح لخلافة الظواهري

منذ 15 ثانية
صهر الزعيم السابق يتحدر من مراكش ويلقب بثعلب الصحراء لا ينتهي العالم من زعيم للمتطرفين، حتى يظهر آخرون في الصورة لخلافته، فبعد تصفية أسامة بن لادن، تولى الظواهري القيادة، ويرتقب أن يخلفه شخص آخر في الأيام المقبلة، وكأن أمريكا تسكب الماء في الرمل، إذ أن الفكرة مستمرةأكمل القراءة »

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منذ 15 ثانية


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