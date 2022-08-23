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الرياضة

السليماني يعود إلى وادي زم

منذ 3 دقائق
وقع عقده مدربا مساعدا للبكاري التحق رشيد السليماني بالطاقم التقني لسريع وادي زم، الذي يقوده المدرب محمد البكاري، بعد توقيع العقد مدربا مساعدا، أول أمس (الأحد). ووقع السليماني عقدا يمتد لموسمين، إذ سيخوض أول تجربة مع فريقه الأم سريع وادي زم، من أجل الاستفادة من تجربته فيأكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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