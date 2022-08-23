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حوادث

8 سنوات لهاتك عرض طفل

منذ 21 ثانية
استدرج الضحية واعتدى عليه قبل أن يهدده بعدم البوح قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة عازب يتحدر من الجماعة الترابية الغربية وحكمت عليه ب 8 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام بجناية هتك عرض قاصر يقل عمره عن ثمانيأكمل القراءة »

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منذ 21 ثانية


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