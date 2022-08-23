حوادث
8 سنوات لهاتك عرض طفل
استدرج الضحية واعتدى عليه قبل أن يهدده بعدم البوح قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة عازب يتحدر من الجماعة الترابية الغربية وحكمت عليه ب 8 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام بجناية هتك عرض قاصر يقل عمره عن ثمانيأكمل القراءة »
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