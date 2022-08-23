وطنية
ابتزاز نقابي لوزراء
مسؤول حكومي يشكو ممارسات نقابيين إلى أمين عام حزب ضمن الأغلبية يتعرض وزراء في حكومة أخنوش، إلى ابتزاز نقابي من طرف أشخاص يحترفون العمل النقابي منذ سنوات، ويرفضون مغادرته، رغم أنهم أحيلوا على التقاعد، ورغم ذلك مازالوا يتحكمون في بعض القطاعات الوزارية. ورفع وزير، يقود ثلاثة قطاعاتأكمل القراءة »
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