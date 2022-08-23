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وطنية

ابتزاز‭ ‬نقابي‭ ‬لوزراء

منذ 57 ثانية
اجتماع‭ ‬سابق‭ ‬للحكومة‭           (‬أرشيف‭)‬
مسؤول‭ ‬حكومي‭ ‬يشكو‭ ‬ممارسات‭ ‬نقابيين‭ ‬إلى‭ ‬أمين‭ ‬عام‭ ‬حزب‭ ‬ضمن‭ ‬الأغلبية يتعرض‭ ‬وزراء‭ ‬في‭ ‬حكومة‭ ‬أخنوش،‭ ‬إلى‭ ‬ابتزاز‭ ‬نقابي‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬أشخاص‭ ‬يحترفون‭ ‬العمل‭ ‬النقابي‭ ‬منذ‭ ‬سنوات،‭ ‬ويرفضون‭ ‬مغادرته،‭ ‬رغم‭ ‬أنهم‭ ‬أحيلوا‭ ‬على‭ ‬التقاعد،‭ ‬ورغم‭ ‬ذلك‭ ‬مازالوا‭ ‬يتحكمون‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬القطاعات‭ ‬الوزارية‭.‬ ورفع‭ ‬وزير،‭ ‬يقود‭ ‬ثلاثة‭ ‬قطاعات‭أكمل القراءة »

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منذ 57 ثانية


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