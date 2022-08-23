حوادث
رصاص الشرطة يلعلع في وجدة
اضطر مفتش شرطة يعمل بفرقة مكافحة العصابات بولاية أمن وجدة إلى استعمال سلاحه الوظيفي، صباح أول أمس (الأحد)، خلال تدخل أمني لإيقاف شخصين يبلغان من العمر الثامنة والعشرين والثامنة والثلاثين كانا في حالة اندفاع وتخدير قوية ،كما عرضا أحد المواطنين وعناصر الشرطة لهجوم عنيف وخطير باستعمال سكاكينأكمل القراءة »
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