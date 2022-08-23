الرياضة
الفتح يقدم عرضا لبنعبيد
باشر الفتح الرياضي مفاوضات مع حارسه المهدي بنعبيد، المقرر أن ينتهي عقده مع الفريق نهاية الموسم الرياضي المقبل، من أجل تمديده لموسم آخر. وعلمت “الصباح”، أن الفريق الرباطي وضع بين يدي حارسه عقدا جديدا، من أجل توقيعه في الفترة المقبلة، بحكم أن عقده الجاري ينتهي نهاية الموسمأكمل القراءة »
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