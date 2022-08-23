أسواق
”هواوي” تطلق جديد ساعاتها
أعلنت مجموعة “هواوي”، عن إطلاق الجيل الجديد من ساعتها الذكية “دي تي 3 برو” في المغرب، التي تتميز بتصميمها المتميز وتتوفر على بطارية يصل عمرها إلى 14 يوما وإدارة صحية احترافية وأنماط تمرين جديدة تماما، بالإضافة إلى ميزات مساعد الحياة المريحة، حسب ما جاء في بلاغ توصلتأكمل القراءة »
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