الرياضة
آسفي ينتدب 12 لاعبا
عزز أولمبيك آسفي صفوفه بلاعب جديد، هو سفيان أزنابط، من يوسفية برشيد. وأفادت إدارة الفريق العبدي في بلاغ مقتضب نشرته على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي»فيسبوك»، أن الوافد الجديد وقع عقدا احترافيا مع الفريق لمدة موسمين. وولد أزنابط في 1997 ويوظف مدافعا أوسط، ولعب في السابق للمغربأكمل القراءة »
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