اذاعة وتلفزيون
غيلان ونعمة الاختلاف
اعتاد الإعلامي صامد غيلان فتح نقاش حول مواضيع متعددة مع متابعي صفحته الرسمية على “إنستغرام»، والتي اختار في إطارها الحديث عن موضوع الاختلاف. وكتب غيلان قائلا “الاختلاف نعمة كبيرة. من غير المفيد أن نعبر عنه بطريقة مستفزة. فالاختيار لا يمثل إلا صاحبه، ومن سمات الأدب، والسمو وجمالأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا