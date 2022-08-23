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اذاعة وتلفزيون

غيلان ونعمة الاختلاف

منذ 4 دقائق
اعتاد الإعلامي صامد غيلان فتح نقاش حول مواضيع متعددة مع متابعي صفحته الرسمية على “إنستغرام»، والتي اختار في إطارها الحديث عن موضوع الاختلاف. وكتب غيلان قائلا “الاختلاف نعمة كبيرة. من غير المفيد أن نعبر عنه بطريقة مستفزة. فالاختيار لا يمثل إلا صاحبه، ومن سمات الأدب، والسمو وجمالأكمل القراءة »

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منذ 4 دقائق


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