وطنية
71% من الشباب يجهلون البرامج الاقتصادية
كان من الضروري تقييم استفادة الشباب من البرامج الاقتصادية الموجهة لهم من قبل الحكومة، آخرها “انطلاقة” و”فرصة” و”أوراش” وغيرها، وليس بالضرورة أن تكون الاستفادة عينية وفعلية، فيكفي أن تصل المعلومة إليهم، ويخضعوا للتكوين والمواكبة، حتى يتمكنوا من تشكيل أفكار في عالم المقاولة والإدماج الاقتصادي. وكشف المجلس الاقتصاديأكمل القراءة »
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