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وطنية

‭ ‬71%‭ ‬من‭ ‬الشباب‭ ‬يجهلون‭ ‬البرامج‭ ‬الاقتصادية‭ ‬

منذ 6 دقائق
أحمد رضا الشامي (أرشيف)
كان‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬تقييم‭ ‬استفادة‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الموجهة‭ ‬لهم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الحكومة،‭ ‬آخرها‭ “‬انطلاقة‭” ‬و‭”‬فرصة‭” ‬و‭”‬أوراش‭” ‬وغيرها،‭ ‬وليس‭ ‬بالضرورة‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الاستفادة‭ ‬عينية‭ ‬وفعلية،‭ ‬فيكفي‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬المعلومة‭ ‬إليهم،‭ ‬ويخضعوا‭ ‬للتكوين‭ ‬والمواكبة،‭ ‬حتى‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬تشكيل‭ ‬أفكار‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬المقاولة‭ ‬والإدماج‭ ‬الاقتصادي‭.‬ وكشف‭ ‬المجلس‭ ‬الاقتصادي‭أكمل القراءة »

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