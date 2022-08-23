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أسواق

الأمان‭ ‬وراء‭ ‬اختيار‭ ‬الدفع‭ ‬إلكترونيا

منذ 7 دقائق
57 في المائة يرون أن بيانات الدفع محمية (أرشيف)
سعر‭ ‬السلع‭ ‬أو‭ ‬الخدمات‭ ‬الأقل‭ ‬أهمية‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬المستهلكين‭ ‬المغاربة‭ ‬حسب‭ ‬استطلاع‭ ‬رأي ليلى‭ ‬سرحان‭   ‬ أكد‭ ‬78‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬المستهلكين‭ ‬أن‭ ‬أمان‭ ‬تسهيلات‭ ‬الدفع‭ ‬المقدمة‭ ‬على‭ ‬المواقع‭ ‬التجارية،‭ ‬كان‭ ‬السبب‭ ‬الرئيسي‭ ‬وراء‭ ‬اختيارهم‭ ‬للدفع‭ ‬عبر‭ ‬الأنترنت‭ ‬ببطاقاتهم‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬الدفع‭ ‬نقدا‭ ‬عند‭ ‬الاستلام،‭ ‬حسب‭أكمل القراءة »

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منذ 7 دقائق


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