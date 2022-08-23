أسواق
الأمان وراء اختيار الدفع إلكترونيا
سعر السلع أو الخدمات الأقل أهمية بالنسبة إلى المستهلكين المغاربة حسب استطلاع رأي ليلى سرحان أكد 78 في المائة من المستهلكين أن أمان تسهيلات الدفع المقدمة على المواقع التجارية، كان السبب الرئيسي وراء اختيارهم للدفع عبر الأنترنت ببطاقاتهم بدلا من الدفع نقدا عند الاستلام، حسبأكمل القراءة »
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