الصباح الفني
”الديفا “تستعد للجديد
تستعد الفنانة المغربية سميرة سعيد لطرح أغنية جديدة تحت عنوان “كرباج”، إذ كشفت عن ذلك عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر مقطع فيديو لتحضيرات أغنيتها الجديدة “كرباج”. وعلقت سميرة سعيد على مقطع الفيديو الذي نشرته على “إنستغرام” و”تويتر” و”فيسبوك”، بتدوينة قالت فيها “إنأكمل القراءة »
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