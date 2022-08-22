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الصباح الفني

‭”‬الديفا‭ “‬تستعد‭ ‬للجديد

منذ 3 دقائق
سميرة سعيد في إطلالتها الجديدة (خاص)
تستعد‭ ‬الفنانة‭ ‬المغربية‭ ‬سميرة‭ ‬سعيد‭ ‬لطرح‭ ‬أغنية‭ ‬جديدة‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ “‬كرباج‭”‬،‭ ‬إذ‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬عبر‭ ‬حساباتها‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نشر‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬لتحضيرات‭ ‬أغنيتها‭ ‬الجديدة‭ “‬كرباج‭”.‬ وعلقت‭ ‬سميرة‭ ‬سعيد‭ ‬على‭ ‬مقطع‭ ‬الفيديو‭ ‬الذي‭ ‬نشرته‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬و‭”‬تويتر‭” ‬و‭”‬فيسبوك‭”‬،‭ ‬بتدوينة‭ ‬قالت‭ ‬فيها‭ “‬إن‭أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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