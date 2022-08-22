الرياضة
لكراوي مدربا لمريرت
تعاقد شباب مريرت الممارس في القسم الوطني هواة مع عزيز لكراوي، للإشراف على تداريب الفريق، بعقد يمتد لموسم واحد، مكان المدرب محمد فتحي الذي انتقل لتدريب هلال الناظور. وقاد فتحي مريرت الموسم الماضي إلى ضمان البقاء بالقسم الوطني، رغم مجموعة من المشاكل، سواء مالية أو ادارية، إذ حرمأكمل القراءة »
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