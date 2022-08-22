الأولى
الملك: الصحراء معيار العدو والصديق
اعتبر أن الموقف الثابت لأمريكا حافز حقيقي ودعا الحلفاء التقليديين إلى الوضوح وجه الملك رسائل قوية وصريحة لوضع حد للمواقف المتضاربة التي تتبناها بعض الدول، بما في ذلك الشركاء التقليديون، بشأن قضية الوحدة الترابية للمملكة، إذ أكد جلالته في خطاب وجهه، مساء أول أمس (السبت)، إلى الأمةأكمل القراءة »
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