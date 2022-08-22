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الملك: الصحراء معيار العدو والصديق

منذ 6 دقائق
SM le Roi adresse un discours √† la Nation √† l'occasion du 69-√®me anniversaire de la R√©volution du Roi et du Peuple
اعتبر أن الموقف الثابت لأمريكا حافز حقيقي ودعا الحلفاء التقليديين إلى الوضوح وجه الملك رسائل قوية وصريحة لوضع حد للمواقف المتضاربة التي تتبناها بعض الدول، بما في ذلك الشركاء التقليديون، بشأن قضية الوحدة الترابية للمملكة، إذ أكد جلالته في خطاب وجهه، مساء أول أمس (السبت)، إلى الأمةأكمل القراءة »

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