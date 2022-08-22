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الرياضة

تطوان يواصل انتداباته

منذ دقيقتين
فاز المغرب التطواني على شباب بنكرير بثلاثة أهداف لصفر، في المباراة الودية التي جمعتهما بالجديدة، حيث يقيم الفريق التطواني معسكره الإعدادي الذي يستمر عشرة أيام. ويجري الفريق حصصا تدريبية وفق البرنامج الذي سطره المدرب عبد اللطيف جريندو، يتضمن حصصا تدريبية بشاطئ الجديدة، وملعب ذي عشب طبيعي. وواصلأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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