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الرياضة

الدفاع يضم الليبي بن عامر

منذ 7 دقائق
حسم الدفاع الحسني الجديدي صفقة انتداب المدافع الدولي الليبي طاهر بن عامر، من أهلي بنغازي الليبي. ويأتي انتداب بن عامر بتوصية من المدرب التونسي لسعد جردة الشابي، الذي أصر على التوقيع له، لمعرفته بمؤهلاته الفنية والتقنية، بهدف إعطاء الإضافة المرجوة على مستوى خط الدفاع. وفسخ الفريق الجديديأكمل القراءة »

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