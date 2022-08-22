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حوادث

عميد شرطة بالناظور يضع حدا لحياته

منذ 3 دقائق
علم من مصدر مطلع، أن الضابطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي للناظور فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الجمعة الماضي من أجل تحديد ظروف وملابسات انتحار رجل أمن برتبة عميد يعمل بالأمن العمومي بالناظور في اليوم ذاته، داخل غرفة تابعة لوحدة فندقية في مدينة العروي بإقليمأكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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