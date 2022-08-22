حوادث
عميد شرطة بالناظور يضع حدا لحياته
علم من مصدر مطلع، أن الضابطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي للناظور فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، الجمعة الماضي من أجل تحديد ظروف وملابسات انتحار رجل أمن برتبة عميد يعمل بالأمن العمومي بالناظور في اليوم ذاته، داخل غرفة تابعة لوحدة فندقية في مدينة العروي بإقليمأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا