مجتمع
طنجة تهزم البيضاء في نزال العقار
أسعار عروس الشمال الأكثر ارتفاعا خلال الفصل الثاني من السنة الجارية وانخفاض بمراكش كشفت مذكرة مشتركة لبنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أن طنجة سجلت أعلى ارتفاع للأسعار خلال الفصل الثاني من السنة الجارية، بنسبة زيادة قدرت ب 0,8 في المائة، في حين شهدتأكمل القراءة »
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