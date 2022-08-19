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الابتزاز الجنسي… مشاهير في المصيدة
وقع ضحيته محامون وفنانون وشخصيات مشهورة دفعوا الأموال من أجل تفادي الفضيحة عرفت التكنولوجيا في السنوات الأخيرة، تطورا كبيرا استفادت منه العديد من القطاعات المفيدة والنافعة، مثلما استفاد منه المحتالون والنصابون والمجرمون، الذين وجدوا من خلالها آليات سهلة وبسيطة من أجل جني الأموال والأرباح على حساب سمعةأكمل القراءة »
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