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الابتزاز الجنسي… مشاهير في المصيدة

منذ 15 دقيقة
Upset businessman at laptop
وقع ضحيته محامون وفنانون وشخصيات مشهورة دفعوا الأموال من أجل تفادي الفضيحة عرفت التكنولوجيا في السنوات الأخيرة، تطورا كبيرا استفادت منه العديد من القطاعات المفيدة والنافعة، مثلما استفاد منه المحتالون والنصابون والمجرمون، الذين وجدوا من خلالها آليات سهلة وبسيطة من أجل جني الأموال والأرباح على حساب سمعةأكمل القراءة »

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منذ 15 دقيقة


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