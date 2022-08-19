ملف الصباح
الشهـوة تهـزم القانـون
محام ضحية شبكة للابتزاز الجنسي بعدما أغرته بمحادثات افتراضية بانتحال صفة فتاة حسناء “لهلا يسلط عليك ولاد لحرام راه ماجات لا بقراية لا بفلوس”…عبارات تصلح أن تكون عنوانا لقصة رجل قانون، رغم تجربته المهنية وخبرته وحنكته التي جعلته في مصاف المحامين المتمرسين، الذين يضرب لهم ألف حسابأكمل القراءة »
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