ثورة الملك والشعب.. عفو ملكي عن 542 شخصا

بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لهذه السنة، أصدر الملك محمد السادس أمره بالعفو عن 542 محكوما من قبل مختلف محاكم المملكة، منهم معتقلون وآخرون في حالة سراح.

وكشفت وزارة العدل، في بلاغ لها، أن عدد المستفيدين من العفو الملكي السامي في حالة اعتقال، 433 نزيلا، موزعين على النحو التالي :

– العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 12 نزيلا.

– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 419 نزيلا

– تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة: 02 نزيلين اثنين.

أما بالنسبة إلى المستفيدين من العفو الملكي السامي في حالة سراح، فعددهم يبلغ 109 أشخاص موزعين كالتالي:

– العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 37 شخصا

– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 04 أشخاص

– العفو من الغرامة لفائدة: 63 شخصا

– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 05 أشخاص المجموع العام: 542.