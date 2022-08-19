 الملك يصدر عفوه السامي على 542 شخصا

بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة، أصدر صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمره السامي بالعفو على ‏‏542 شخصا، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة‎.‎

وفي ما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص‎ :‎

‎”‎بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب المجيدة لهذه السنة 1444 هجرية 2022 ميلادية تفضل جلالة الملك أدام الله عزه ‏ونصره، فأصدر حفظه الله أمره السامي المطاع بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، ‏المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 542 شخصا وهم كالآتي‎:‎

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 433 نزيلا وذلك على النحو التالي‎:‎

‎- ‎العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة : 12 نزيلا

‎- ‎التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 419 نزيلا

‎- ‎تحويل السجن المؤبد إلى السجن المحدد لفائدة: 02 نزيلين اثنين ‏

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 109 شخصا موزعين كالتالي‎:‎

‎- ‎العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 37 شخصا

‎- ‎العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 04 أشخاص

‎- ‎العفو من الغرامة لفائدة: 63 شخصا

‎- ‎العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 05 أشخاص المجموع العام: 542‏

أبقى الله سيدنا المنصور بالله ذخرا وملاذا لهذه الأمة، ومنبعا للرأفة والرحمة، وأعاد أمثال هذا العيد على جلالته بالنصر ‏والتمكين وأقر عينه بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة إنه سميع ‏مجيب، والسلام”.‏