بني ملال- خنيفرة .. المصادقة على 109 مشروعا بقيمة 94 مليون درهم

ترأس خطيب الهبيل، والي جهة بني ملال خنيفرة، مساء اليوم (الجمعة)، بمقر الولاية، أشغال اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دورتها الثانية برسم 2022، تفعيلا للمرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أعلن الملك محمد السادس عن انطلاقتها في 19 شتنبر 2018.

وأشار والي الجهة، خلال هذا اللقاء، الذي حضره كافة أعضاء اللجنة الإقليمية، إلى أن اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية صادقت خلال دورتها السابقة برسم هذه السنة، على ما مجموعه 109 مشروعا، بكلفة مالية تجاوزت 94 مليون درهم، فاقت مساهمة صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فيها 78 مليون درهم.

وتتوزع الكلفة المالية المخصصة لهذه المشاريع، وفق المصدر ذاته، على برامج مختلفة أولها برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، بقيمة 83,5 مليون درهم، وبرنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية، بقيمة 28,718 مليون درهم، ثم برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة، بقيمة 36,731 مليون درهم، وبرنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، بقيمة 6,783 مليون درهم.

وذكر خطيب بالإنجازات التي حققتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية منذ انطلاقتها، والتي كان لها الأثر الإيجابي على مؤشرات التنمية البشرية بالإقليم، مشيدا بالعمل الدؤوب الذي قامت به اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بمعية اللجن المحلية وباقي الفاعلين التنمويين، والذي مكن من إنجاز عدة مشاريع همت مختلف المجالات والتي كان لها وقع إيجابي خاصة على الفئات المستهدفة.

وشدد والي الجهة على ضرورة مضاعفة الجهود لتسريع انجاز المشاريع المبرمجة برسم هذا الموسم بمختلف برامج المرحلة الثالثة من المبادرة، وتعبئة كل الشركاء وفق مقاربة تشاركية مبنية على التشاور والتضامن والمشاركة الفعالة والثقة المتبادلة والتحمل الملتزم للمسؤولية، عبر تكريس مبدأ الشراكة والتعاقد والحكامة الجيدة والشفافية ومراقبة الحسابات والرفع من مستوى الاحترافية والفعالية في الآداء.

وتم، خلال هذا الاجتماع، الذي عرف تدخلات بعض الأعضاء حول القضايا المرتبطة بالتعليم الأولي ودعم ريادة الأعمال، تقديم عرض من قبل رئيس قسم العمل الاجتماعي، تناول فيه وضعية المشاريع المعتمدة خلال الدورة الأولى برسم 2022، والتي شملت 24 مشروعا في برنامج تدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية، و 16 مشروعا في برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، و49 مشروعا تخص برنامج تحسين الدخل والادماج الاقتصادي للشباب، و20 مشروعا في برنامج الدفع بالتنمية البشرية للأجيال الصاعدة. كما تم تقديم المشاريع المقترحة لبرمجة الاعتمادات المتبقية حسب برامج المرحلة الثالثة من المبادرة ودعوة جميع المتدخلين للتعبئة لإنجاح هذه البرامج وتعزيز الإنجازات المحققة على مستوى إقليم بني ملال.