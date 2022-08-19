ملف الصباح
لحظة مرح تنقلب كابوسا
الصنهاجي أصبح مادة دسمة بعد انتشار “فيديو” له في جلسة”عارية” لم تعد حياة الناس عبر الشبكة العنكبوتية ومواقع التواصل الاجتماعي في مأمن، خاصة بعد أن أصبح قراصنة الأنترنت يتفننون في الإيقاع بضحاياهم، ويجعلونهم يعيشون في جحيم الخوف وترقب الفضيحة، مما تسبب في العديد من المآسي لعدد كبيرأكمل القراءة »
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