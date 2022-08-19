ملف الصباح
الأمن… القبضة الحديدية
فرقة متخصصة في المعلوميات أحبطت مخططات النصابين وجدت مصالح الأمن نفسها أمام تحد كبير نتيجة ظهور الجريمة الإلكترونية، من قبيل الابتزاز وقرصنة البطاقات والحسابات البنكية، والتجسس على مؤسسات عمومية وخاصة. ما يميز هذا النوع من الجرائم، أن خطورته تزداد يوما بعد آخر، بسبب التطور السريع في عالمأكمل القراءة »
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