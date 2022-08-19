fbpx
ملف الصباح

الأمن… القبضة الحديدية

منذ 4 دقائق
فرقة متخصصة في المعلوميات أحبطت مخططات النصابين وجدت مصالح الأمن نفسها أمام تحد كبير نتيجة ظهور الجريمة الإلكترونية، من قبيل الابتزاز وقرصنة البطاقات والحسابات البنكية، والتجسس على مؤسسات عمومية وخاصة. ما يميز هذا النوع من الجرائم، أن خطورته تزداد يوما بعد آخر، بسبب التطور السريع في عالمأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.