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النصب على الدولة في مشاريع تنموية

منذ 5 دقائق
شركات تستفيد من امتيازات وإعفاءات لإنجازها وتعيد بيعها بالملايير استغل مسيرو شركات التسهيلات والدعم المقدم من الدولة للخواص من أجل إنجاز مشاريع تنموية في مجالات عديدة، منها مشاريع السكن الاقتصادي والصيد البحري، للنصب على الدولة في الملايير. وأثار هذا الملف، شكاية تقدم بها مساهمون في شركة استفادتأكمل القراءة »

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