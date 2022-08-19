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ارتفاع قتلى فاجعة خريبكة

منذ 5 دقائق
ارتفعت، صبيحة أمس (الخميس)، حصيلة فاجعة انقلاب حافلة لنقل المسافرين بخريبكة، الى 25 قتيلا، وتبقى الحصيلة مهددة بالارتفاع، بسبب عدد الحالات التي وصفت بالخطيرة، التي توجد رهن المراقبة الطبية بقسم الانعاش بالمستشفى الإقليمي للمدينة و بمستشفى 20 غشت بالبيضاء. وتقاطرت المئات من الأسر، من خريبكة والمدن المجاورة،أكمل القراءة »

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