الرياضة
طنجة يوقع لتوغولي وسنغالي
تعاقد اتحاد طنجة مع اللاعب التوغولي هوبير دونو كوملان (23 سنة)، بعقد يمتد لثلاث سنوات في صفقة انتقال حر. وقدم اللاعب من نادي الشباب الكويتي، وهو خريج أكاديمية نادي أكازا التوغولي، ولعب بالصفاقسي التونسي والملعب القابسي، والاتحاد الرياضي تطاوين. وتعاقد الفريق أيضا مع السنغالي نجاي ديمبا فالأكمل القراءة »
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