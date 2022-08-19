الرياضة
المسعودي تنجو من الموت
تعرضت سناء المسعودي، لاعبة المنتخب الوطني النسوي لكرة القدم، أول أمس(الأربعاء) لحادثة سير خطيرة على الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين أزرو وميدلت، قرب منطقة أكلمام سيدي علي، التابعة للنفوذ الترابي لإقليم ميدلت. وحسب مصادر «الصباح” ، فإن المسعودي كانت على متن سيارتها، رفقة أفراد من عائلتها،أكمل القراءة »
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