الرياضة
كابيلو يحل أزمة خريبكة
تمكن أولمبيك خريبكة من إعارة لاعبه البوتسواني كابيلو سيكانينغ إلى دبا الفجيرة الإماراتي، لموسم واحد، مع إمكانية التعاقد معه بصفة نهائية الموسم الموالي، مقابل 500 مليون. وعلمت “الصباح”، أن الفريق الخريبكي أنهى إجراءات إعارة سيكانينغ إلى الفريق الإماراتي، بصفقة مالية ستحل أزمته، لينضاف إلى صفقة عز الدينأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا