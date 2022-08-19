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الرياضة

كابيلو يحل أزمة خريبكة

منذ دقيقة واحدة
تمكن أولمبيك خريبكة من إعارة لاعبه البوتسواني كابيلو سيكانينغ إلى دبا الفجيرة الإماراتي، لموسم واحد، مع إمكانية التعاقد معه بصفة نهائية الموسم الموالي، مقابل 500 مليون. وعلمت “الصباح”، أن الفريق الخريبكي أنهى إجراءات إعارة سيكانينغ إلى الفريق الإماراتي، بصفقة مالية ستحل أزمته، لينضاف إلى صفقة عز الدينأكمل القراءة »

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