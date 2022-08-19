خاص
القضية النسائية أولوية ملكية
تحكيم ملكي لحسم الحرب الإيديولوجية أفرز مدونة أسرة جريئة خلال السنة الأولى من حكم الملك محمد السادس، أحدث مشروع “الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية”، الذي طرحته حكومة عبد الرحمان اليوسفي، وارتبط بوزيرها سعيد السعدي، فأحدث انقساما حادا في الشارع المغربي. اعتقد الكثيرون آنذاك أن الأمور ستتطورأكمل القراءة »
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