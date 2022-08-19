fbpx
خاص

القضية‭ ‬النسائية‭ ‬أولوية‭ ‬ملكية‭ ‬

منذ دقيقتين
جلالة‭ ‬الملك‭ ‬أولى‭ ‬عناية‭ ‬خاصة‭ ‬لقضية‭ ‬المرأة‭          (‬أرشيف‭)‬
تحكيم‭ ‬ملكي‭ ‬لحسم‭ ‬الحرب‭ ‬الإيديولوجية‭ ‬أفرز‭ ‬مدونة‭ ‬أسرة‭ ‬جريئة خلال‭ ‬السنة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬حكم‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس،‭ ‬أحدث‭ ‬مشروع‭ “‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬لإدماج‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬التنمية‭”‬،‭ ‬الذي‭ ‬طرحته‭ ‬حكومة‭ ‬عبد‭ ‬الرحمان‭ ‬اليوسفي،‭ ‬وارتبط‭ ‬بوزيرها‭ ‬سعيد‭ ‬السعدي،‭ ‬فأحدث‭ ‬انقساما‭ ‬حادا‭ ‬في‭ ‬الشارع‭ ‬المغربي‭.‬ اعتقد‭ ‬الكثيرون‭ ‬آنذاك‭ ‬أن‭ ‬الأمور‭ ‬ستتطور‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.