fbpx
خاص

تطوع‭ ‬وتضامن‭ ‬

منذ 3 دقائق
شباب‭ ‬انخرطوا‭ ‬دون‭ ‬تحفظ‭ ‬في‭ ‬الممارسة‭ ‬الميدانية‭ ‬وقدموا‭ ‬تضحيات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬مغرب‭ ‬الغد ساهم‭ ‬دستور‭ ‬2011‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬المجتمعى‭ ‬المدني،‭ ‬ما‭ ‬منح‭ ‬الفرصة‭ ‬للشباب‭ ‬للانخراط‭ ‬دون‭ ‬قيود‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬وبرامج‭ ‬تطوعية‭ ‬وتضامنية‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬شتى،‭ ‬ساعدت‭ ‬الدولة‭ ‬على‭ ‬الوفاء‭ ‬بالتزاماتها،‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬مشاريع‭ ‬التنمية‭.‬ ما‭ ‬يميز‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

مانع إعلانات!!!

أنتم تستخدمون ملحقات لمنع الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات لتصفح الموقع.