خاص
تطوع وتضامن
شباب انخرطوا دون تحفظ في الممارسة الميدانية وقدموا تضحيات من أجل مغرب الغد ساهم دستور 2011 في تعزيز مكانة المجتمعى المدني، ما منح الفرصة للشباب للانخراط دون قيود في أعمال وبرامج تطوعية وتضامنية في مجالات شتى، ساعدت الدولة على الوفاء بالتزاماتها، سيما في مشاريع التنمية. ما يميزأكمل القراءة »
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