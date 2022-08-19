الرياضة
الكراطي يتألق بالألعاب الإسلامية
أضاف ثلاث ذهبيات وفضية للمشاركة المغربية والحصيلة مرشحة للارتفاع تألق الكراطي المغربي في اليوم قبل الأخير من دورة ألعاب التضامن الإسلامي، التي اختتمت بتركيا، أمس (الخميس)، بعد أن أحرز أربع ميداليات ضمنها ثلاث ذهبيات، مقابل فضية واحدة، ورفع رصيد المغرب إلى 46 ميدالية، 12 ذهبية و10 فضياتأكمل القراءة »
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