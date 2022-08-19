الرياضة
رسالة رياضية: نزاعات
قررت غرفة النزاعات بجامعة كرة القدم فسخ عقود عدد من اللاعبين مع أنديتهم، بحجة عدم صرف مستحقاتهم المالية، معتبرة ذلك إخلالا بالعقد. وحكمت الغرفة على فرق عديدة، بأداء مبالغ مالية لمدربين ولاعبين سابقين، طبقا للعقود الموقعة معهم، كما حكمت على أندية معينة بأداء ما بذمتها لفرق أخرى.أكمل القراءة »
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