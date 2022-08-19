خاص
بداية التمثيل السياسي
آلاف الشباب يلتحقون بالعمل الجمعوي بعد انسداد الأفق رغم المجهودات المبذولة على أكثر من صعيد، مازال صوت الشباب خافتا في مؤسسات تدبير الشأن المحلي (جماعات ترابية)، والوطني (مجلسا البرلمان)، ما تعكسه أيضا الأرقام والإحصائيات الضعيفة. ويقر عدد من الباحثين بوجود هوة صادمة بين القوة الديمغرافية للشباب داخلأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا