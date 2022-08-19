حوار
ثورة الملك والشعب خصوصية مغربية
المؤرخ معروف الدفالي قال إن محمد الخامس تحدى الاستعمار وغامر بعرشه ووثق في شعبه قال المؤرخ محمد معروف الدفالي إن حدث ثورة الملك والشعب يعكس وجها من وجوه الخصوصية المغربية، التي تتميز بها عن باقي حركات التحرر في العالم، وهي اللحظة التي اختار فيها السلطان الاصطفاف إلىأكمل القراءة »
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