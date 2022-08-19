حوادث
طن كوكايين يسقط بارونا دوليا
البحرية تطارد “فانتوم” “كوبالة” بالمضيق وإسبانيا توقع بالمهربين قاد انقلاب قارب محمل بكميات كبيرة من المخدرات، قادم من المضيق، بسواحل سبتة المحتلة، إلى تفكيك شبكة وصفتها المصالح الأمنية الإسبانية ب”الخطيرة”، لاحتكارها التهريب الدولي بمختلف أنواع المخدرات، خاصة الكوكايين. وأوقفت المصالح الأمنية الإسبانية اثنين من زعماء الشبكة، واعتبرتأكمل القراءة »
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