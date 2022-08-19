خاص
دعوة ملكية لتحمل المسؤولية
الملك دافع عن تأهيل الشباب وعين وزراء وكبار مسؤولين شبابا وشجع الكفاءات دافع الملك محمد السادس، منذ تربعه على العرش، عن الشباب من زاوية إحداث تغيير ايجابي في حياتهم كي ينعموا بالعيش الرغيد في ظل الكرامة، ويساهموا في تطوير البلاد، والدفاع عن عزة الوطن للمشاركة في بناءأكمل القراءة »
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