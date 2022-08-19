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خاص

دعوة‭ ‬ملكية‭ ‬لتحمل‭ ‬المسؤولية

منذ 3 دقائق
رعاية‭ ‬ملكية‭ ‬خاصة‭ ‬بالشباب‭       (‬أرشيف‭)‬
الملك‭ ‬دافع‭ ‬عن‭ ‬تأهيل‭ ‬الشباب‭ ‬وعين‭ ‬وزراء‭ ‬وكبار‭ ‬مسؤولين‭ ‬شبابا‭ ‬وشجع‭ ‬الكفاءات دافع‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس،‭ ‬منذ‭ ‬تربعه‭ ‬على‭ ‬العرش،‭ ‬عن‭ ‬الشباب‭ ‬من‭ ‬زاوية‭ ‬إحداث‭ ‬تغيير‭ ‬ايجابي‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭ ‬كي‭ ‬ينعموا‭ ‬بالعيش‭ ‬الرغيد‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الكرامة،‭ ‬ويساهموا‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬البلاد،‭ ‬والدفاع‭ ‬عن‭ ‬عزة‭ ‬الوطن‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬بناء‭أكمل القراءة »

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منذ 3 دقائق


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