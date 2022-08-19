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خاص

نجوم في سماء المحافل الدولية

منذ 5 دقائق
رياضيون وأندية حققوا نتائج نالت رضى الملك في اتصالات هاتفية مباشرة حقق رياضيون وأندية وطنية نتائج جيدة في عهد الملك محمد السادس، استحقت التفاتة من جلالته، عبر اتصالات أو رسائل تنوه بالإنجازات التي حققوها في مسارهم الرياضي، بسبب المجهودات التي بذلوها، من أجل رفع راية المغرب خفاقةأكمل القراءة »

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