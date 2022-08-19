وطنية
ريع السلاليات يصل ديوان وزراء
عضو استغلت اسم وزير من «بيجيدي» ونالت 80 هكتارا من أراضي «الأفوكا» نالت عضو في ديوان وزير من وزراء العدالة والتنمية، الذين عمروا لولايتين، حصتها من “كعكة” الأراضي الصالحة لزراعة “الأفوكا”، وحصلت على أكثر من 80 هكتارا في ضواحي مولاي بوسلهام بإقليم القنيطرة. واستغلت العضو منصبهاأكمل القراءة »
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