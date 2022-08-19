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وطنية

ريع‭ ‬السلاليات‭ ‬يصل‭ ‬ديوان‭ ‬وزراء

منذ دقيقتين
الداخلية‭  ‬مطالبة‭ ‬بفتح‭ ‬تحقيق‭ ‬في‭ ‬ملفات‭ ‬مشبوهة‭   ‬‭(‬أرشيف‭)‬
عضو‭ ‬استغلت‭ ‬اسم‭ ‬وزير‭ ‬من‭ ‬‮«‬بيجيدي‮»‬‭ ‬ونالت‭ ‬80‭ ‬هكتارا‭ ‬من‭ ‬أراضي‭ ‬‮«‬الأفوكا‮»‬‭  ‬ نالت‭ ‬عضو‭ ‬في‭ ‬ديوان‭ ‬وزير‭ ‬من‭ ‬وزراء‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية،‭ ‬الذين‭ ‬عمروا‭ ‬لولايتين،‭ ‬حصتها‭ ‬من‭ “‬كعكة‭” ‬الأراضي‭ ‬الصالحة‭ ‬لزراعة‭ “‬الأفوكا‭”‬،‭ ‬وحصلت‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80‭ ‬هكتارا‭ ‬في‭ ‬ضواحي‭ ‬مولاي‭ ‬بوسلهام‭ ‬بإقليم‭ ‬القنيطرة‭.‬ واستغلت‭ ‬العضو‭ ‬منصبها‭أكمل القراءة »

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