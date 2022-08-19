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حوادث

اعتقال دركي متلبس بنقل المخدرات

منذ دقيقة واحدة
نجحت عناصر الشرطة القضائية بوجدة، رفقة دورية أمنية من الأمن العمومي، في إيقاف شخص صباح أول أمس (الأربعاء)، بعد أن تم ضبطه متلبسا بحيازة ونقل كمية كبيرة من المخدرات داخل سيارة خاصة، وتبين بعد التحقيق الميداني الأولي أن الموقوف ينتمي لسرية الدرك الملكي بمدينة شفشاون. وجاء إيقافأكمل القراءة »

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