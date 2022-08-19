حوادث
إيقاف صاحب كلاب نهشت مسنا بطنجة
أوقفت مصالح الشرطة بولاية أمن طنجة، أول أمس (الأربعاء)، شخصا يملك مجموعة من الكلاب الشرسة، يشتبه في تحمله مسؤولية تعرض مسن لاعتداء جسدي بليغ من قبل كلابه، وإصابته بجروح خطيرة جدا نقل إثرها إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجهوي محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية. وبحسب مصادر طبية، فإنأكمل القراءة »
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