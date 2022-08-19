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خاص

الشباب في قلب المشروع الملكي

منذ دقيقتين
أوراش مفتوحة ورهانات مطروحة في أفق تنزيل وصفة النموذج التنموي يعد المغرب من الدول القليلة التي تجعل للشباب عيدا وطنيا يحتفى به كل سنة، ويتزامن مع عيد ميلاد عاهل البلاد، وهي إشارة بالغة الأهمية للمكانة التي توليها المؤسسة الملكية لهذه الفئة العمرية، وتعتبرها عماد المجتمع وصانعة التغيير،أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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