وطنية
الريسوني…صمت دهرا ونطق كفرا
عندما يتطفل أشخاص من غير أهل الاختصاص في ما لا يعنيهم، كل ما تستطيع أن تجنيه هو الأزمات والزلات والمشاكل، وهو ما ينطبق على أحمد الريسوني، الذي سيعود إلى اتحاده العالمي، وإلى إقامته في قطر وتركيا، بعد أن ورط المغاربة في مشكلة هم في غنى عنها، ويتعلقأكمل القراءة »
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