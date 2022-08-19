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وطنية

الريسوني‭…‬صمت‭ ‬دهرا‭ ‬ونطق‭ ‬كفرا‭ ‬

منذ دقيقتين
عندما‭ ‬يتطفل‭ ‬أشخاص‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬أهل‭ ‬الاختصاص‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يعنيهم،‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬تستطيع‭ ‬أن‭ ‬تجنيه‭ ‬هو‭ ‬الأزمات‭ ‬والزلات‭ ‬والمشاكل،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬ينطبق‭ ‬على‭ ‬أحمد‭ ‬الريسوني،‭ ‬الذي‭ ‬سيعود‭ ‬إلى‭ ‬اتحاده‭ ‬العالمي،‭ ‬وإلى‭ ‬إقامته‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬وتركيا،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ورط‭ ‬المغاربة‭ ‬في‭ ‬مشكلة‭ ‬هم‭ ‬في‭ ‬غنى‭ ‬عنها،‭ ‬ويتعلق‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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