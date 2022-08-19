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خاص

ثلاثة أسئلة: ثروة‭ ‬حقيقية

منذ دقيقتين
عبد‭ ‬الصمد‭ ‬بلقايد‭ *
‬ما‭ ‬هي‭ ‬قراءتك‭ ‬للإنجازات‭ ‬الملكية‭ ‬لفئة‭ ‬الشباب؟ ‭‬إن‭ ‬الشباب‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬يرمز‭ ‬إلى‭ ‬أمجاد‭ ‬المغرب‭ ‬ويعكس‭ ‬مدى‭ ‬التطور،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬تؤكده‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأوراش‭ ‬بمبادرة‭ ‬من‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬لاستكمال‭ ‬بناء‭ ‬نموذج‭ ‬للمجتمع‭ ‬المغربي‭ ‬متميز‭ ‬حتى‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافه‭ ‬المتوخاة‭ ‬بسواعد‭ ‬الشباب‭ ‬وتفجير‭ ‬طاقاته،‭ ‬كما‭ ‬جاء‭ ‬في‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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