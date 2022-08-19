خاص
ثلاثة أسئلة: ثروة حقيقية
ما هي قراءتك للإنجازات الملكية لفئة الشباب؟ إن الشباب هو من يرمز إلى أمجاد المغرب ويعكس مدى التطور، وهذا ما تؤكده مجموعة من الأوراش بمبادرة من جلالة الملك لاستكمال بناء نموذج للمجتمع المغربي متميز حتى يتمكن من تحقيق أهدافه المتوخاة بسواعد الشباب وتفجير طاقاته، كما جاء فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا