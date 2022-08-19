خاص
دور محوري في رهان الرقمنة
المشروع أخذ بعدا أسرع والوزيرة مزور تؤكد أهمية الكفاءات ساهمت أزمة انتشار فيروس كورونا، في الدفع بالرقمنة إلى الأمام، والتي انخرط فيها الشباب بشكل كبير، واعتبرها طفرة نوعية، بل بات يطالب بتعميمها على كل القطاعات. ويعتبر الشباب أكبر مساهم في تحديث تقنيات التواصل بين الإدارات والمواطنين، وبينأكمل القراءة »
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